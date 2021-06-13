17 нижегородцам вручили первые медали «В память 800-летия Нижнего Новгорода»

Глеб Никитин вручил первые юбилейные медали «В память 800-летия Нижнего Новгорода». Фото: Александр Воложанин

Первые юбилейные медали «В память 800-летия Нижнего Новгорода» вручили 17 нижегородцам. Торжественная церемония состоялась в усадьбе Рукавишниковых. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Менялись эпохи, названия страны и города, но разные поколения наших земляков играли важнейшую, порой даже ключевую роль в судьбе Отечества, - поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Поэтому совершенно справедливо, что юбилейная медаль «В память 800-летия Нижнего Новгорода» будет вручена именно в День России.

Нижний Новгород стал четвертым городом страны после Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, где учредили медаль в честь юбилея.

Большую признательность глава региона выразил нижегородцам – участникам Великой Отечественной войны.

- Это те люди, без которых не было бы нашей страны, не было бы и юбилея Нижнего Новгорода, - подчеркнул Глеб Никитин.

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