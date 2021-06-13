Колокольню Спасо-Преображенского собора открыли в Нижнем Новгороде 12 июня

Губернатор принял участие в церемонии открытия колокольни Спасо-Преображенского собора. Фото: Александр Воложанин

Строительство колокольни Спасо-Преображенского собора в Нижнем Новгороде завершено. Торжественная церемония открытия новой святыни прошла на территории кремля 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Колокольня в Кремле построена прежде всего для нижегородцев и гостей города, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Сейчас мы вместе с митрополией работаем над регламентом посещения этого объекта, чтобы все желающие могли побывать на самой красивой видовой точке Нижнего Новгорода.

Звонницу возвели в краткие срок и воссоздали ей исторический облик.

- Колокольня сейчас такая, какой ее впервые увидели нижегородцы в XVIII веке. Ее видно с Варварки, видно с Волги. Все уже обращают на нее внимание, когда на пароходах проплывают мимо. Колокольня стала новой доминантой Нижнего, - отметил мэр города Юрий Шалабаев.

Естественно, посетить колокольню нижегородцы смогут только после завершения всех ремонтно-реставрационных работ в кремле. Обновленное общественное пространство планируется открыть к 800-летию Нижнего Новгорода.

Сейчас здесь ведётся реставрация боевого хода протяженностью 2046 метров. Он станет новым кольцевым экскурсионным маршрутом внутри стен Нижегородского кремля.

Напомним, что рамках проведения благоустройства к 800-летию Нижнего Новгорода проводится реконструкция площади мемориала «Вечный огонь», Ивановского съезда, Кремлевского бульвара, Губернаторского сада, Елового сквера, Центральной площади, Дмитриевской и Георгиевской башен, стен Кремля и Часового сквера.

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