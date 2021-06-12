Губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем России со сцены фестиваля «Столица закатов», который проходит 12 июня на Нижневолжской набережной.

«Хорошего настроения, веры в будущее. Нам всем необходимо отбросили всякие сомнения, верить в себя, в свой город и свой регион, и тогда у нас все получится, мы будем самыми крутыми на Земле!», - сказал Глеб Никитин.

Публика ответила ему восторженными возгласами.

Напомним, сегодня в Нижнем Новгороде стартовал фестиваль «Столица закатов», который продлится до конца лета. Каждую субботу здесь будут выступать местные коллективы и приглашенные звезды, а завершаться концерты будут фейерверком.