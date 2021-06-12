Молодую девушку сбили насмерть на улице Ларина в Нижнем Новгороде. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде девушка погибла в результате наезда автомобиля на пешеходном переходе. Смертельное ДТП произошло около 9 утра на улице Ларина, на въезде в Нижний Новгород со стороны Кстова.

Как сообщают очевидцы в соцсети, девушка шла на работу – она трудилась в одном из расположенных здесь автосалонов. Переходя дорогу по «зебре», она попала под колеса вазовской «десятки». Свидетели, на глазах которых произошла трагедия, говорят, что водитель хотел проскочить.

«Правый ряд остановился, но водитель «десятки», вместо того, чтобы сделать то же самое, поддал газку, желая побыстрее проскочить. Он даже не тормозил, летел 70-80 километров в час, девочку отбросило метров на 15», - пишут очевидцы.

В результате девушку забрала «скорая», но, как пишут близкие, травмы оказались не совместимыми с жизнью. Подробности происшествия устанавливаются.

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» выражает соболезнования родным и близким погибшей девушки.