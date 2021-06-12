600 деревьев высадили в Печерском парке в Нижнем Новгороде

В Печерском парке высадили 600 деревьев. Фото: Александр Воложанин.

В честь Дня России в Печёрском парке Нижнего Новгорода высадили 600 деревьев, среди них лиственница сибирская, клен гиннала, рябина, липа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В мероприятии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, другие представители власти и участники школьных лесничеств.

- К 800-летию Нижнего Новгорода ведется комплексное благоустройство набережной Гребного канала. Печерский парк станет важной частью общего пространства. Красота природы соединится здесь с величественным образом древнего монастыря, - подчеркнул глава региона.

Напомним, что основные празднества в честь Дня России традиционно развернутся в самом центре Нижнего Новгорода. Одним из ключевых событий станет открытие фестиваля «Столица Закатов». Хедлайнером первого дня фестиваля станет Хор Турецкого.

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