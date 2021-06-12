Капсулу в основание памятника Александру Невскому заложили в Нижнем Новгороде 12 июня

Губернатор принял участие в закладке капсулы в основание памятника Александру Невскому. Фото: Александр Воложанин.

Глава региона Глеб Никитин принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы времени в основание памятника Александру Невскому в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Мероприятие проходило сегодня, 12 июня, на Стрелке около кафедрального собора.

- Жизнь Александра Невского неразрывно связана с нижегородской землей – свой земной путь он окончил в Городце. И сегодня, восстанавливая и создавая святыни, связанные с его именем, мы вносим свой вклад в формирование образа святого благоверного князя как национального героя для будущих поколений, - подчеркнул губернатор.

К слову, к 800-летию города для горожан откроется и благоустроенная Стрелка, здесь под открытым небом появится концертный зал.

Напомним, что то, как будет выглядеть памятник Александру Невскому, выбирали сами нижегородцы в ходе открытого голосования. Из представленных на конкурс 12 эскизов архитектурный совет при участии «Экспертов 800» выбрал трех финалистов. Из их числа горожанам и предстояло выбрать один вариант.

- Я уверен, что это место станет новой точкой притяжения для нижегородцев и гостей города. Благоустройство, которое сейчас делаем вокруг, создаст новое качественное обрамление природной красоты точки слияния Оки и Волги, - уверен мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Ранее в Москве был представлен макет памятника Александру Невскому для Нижнего Новгорода.

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