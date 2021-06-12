Часы, идущие назад, появились в Нижнем Новгороде на доме Бориса Немцова

Новый арт-объект в Нижнем Новгороде. Фото: Instagram Константина Беньковича.
Часы, идущие назад, появились на доме Бориса Немцова в Нижнем Новгороде. Новый арт-объект был установлен в рамках фестиваля уличного искусства «Место». Об этом рассказал автор работы – художник из Санкт-Петербурга Константин Бенькович на своей странице в Instagram.
Работа носит название «День России».
– Механизм часов, подобно России сегодня, движется назад, а не вперёд, – рассказал о посыле своей работы художник.
Напомним, что фестиваль «Место» проводится в городе уже в пятый раз и пользуется среди жителей и гостей города огромной популярностью, тем самым позволяя развиваться нижегородскому уличному искусству.
– На улицах города появятся новые масштабные работы. В этом году участниками фестиваля будут не только российские художники, но и впервые фестиваль «Место» станет международным! – пишут организаторы проекта.
В рамках фестиваля пройдут стрит-арт-экскурсии, лекции и мастер-классы.
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