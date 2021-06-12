390 тысяч нижегородцев сделали прививку от коронавируса

Уже 390 тысяч жителей Нижегородской области сделали прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Instagram.

- Спасибо за правильный выбор! - отметил чиновник.

Ещё одна хорошая новость заключается в том, что в регион пришла новая партия вакцины «Спутник V» - 28,7 тысяч доз. Сегодня, 12 июня, препараты будут доставлены в больницы и медучреждения Нижнего Новгорода и области.

И всё же среди нижегородцев продолжается подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Только сегодня заразилось ещё 179 человек, а количество летальных случает и вовсе достигло 18 человек.

В реанимации и отделениях интенсивной терапии сейчас находится 150 человек с COVID-19.

- Все пациенты не прививались от ковид, - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что вакцинироваться от коронавируса можно не только в поликлиниках, но и в торговых центрах. Сейчас прививочные пункты открыты в ТРК «Небо», в ТРК «Индиго», в ТРЦ «Седьмое небо», в ТРЦ «Фантастика».

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