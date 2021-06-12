Огромный триколор развернули у Шуховской башни в честь Дня России

Активисты движения ОНФ и администрация города провели флешмоб, посвященный Дню России. Фото: организаторы мероприятия.

Масштабный флешмоб в честь Дня России прошёл у Шуховской башни в Дзержинске. В пятницу, 11 июня, у подножия 128-метровой башни был развёрнут российский флаг площадью более 160 квадратных метров.

Организаторами мероприятия выступили региональное отделение общероссийского общественного движения ОНФ, администрация города Дзержинска и «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго».

В флешмобе приняли участие около ста человек, среди них были юнармейцы, а также ученики, педагоги и родители дзержинских школ №5, 30 и 68.

- День России – это праздник, объединяющий всех жителей страны, независимо от возраста, сферы деятельности и интересов, и наш сегодняшний большой флешмоб – яркое тому подтверждение, - подчеркнул глава Дзержинска Иван Носков.

К слову, сама Шуховская башня тоже окрасилась в цвета триколора.

Напомним, что 128 метровую конструкцию Шуховской башни украшают 23 тысячи диодов светотехнической подсветки, полюбоваться которой преимущественно приезжают в вечернее время.

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