18 нижегородцев скончались за сутки от коронавируса

По данным на 12 июня, статистика смертности в регионе значительно снизилась. К сожалению, количество смертей увеличилось до 3 818 - за последние сутки умерло ещё восемнадцать нижегородцев. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает третье место среди других регионов страны. Выше находятся Москва (6 701 человек), Санкт-Петербург (867 человек), Московская область (889 человек).

Напомним, в регионе выявили южноафриканский штамм коронавируса. Более того, в последнее время зафиксирован подъём заболеваемости в Нижегородской области.

Вместе с тем новый пункт вакцинации открыли на станции канатной дороги "Борская".

– С начала июня коечный фонд нашего COVID-госпиталя увеличился почти на 100 коек, мы фиксируем рост заболеваемости, в том числе и тяжёлых форм коронавируса, – отметил главврач Борской ЦРБ Александр Смирнов.

Уровень коллективного иммунитета нижегородцев оценили в 32%. Среди студентов прививку сделал только 1%.

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