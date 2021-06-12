За сутки у 179 нижегородцев диагностировали коронавирус

По данным на 12 июня 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 120 058 человек. За сутки выявлено 179 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние сутки составило 135 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 113 932 жителя региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору. Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе и Спасском районе.
Напомним, коечный фонд для лечения COVID-19 в Нижегородской области был увеличен на 460 коек.
Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.
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