Участок улицы Совнаркомовской в Нижнем Новгороде перекроют 15 и 16 июня

Движение закроют с 8.30 до 18.30 15 и 16 июня. Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Движение транспорта по улице Совнаркомовской в Нижнем Новгороде будет временно прекращено. Проезд транспорта будет запрещен на участке между домами №26 и №28. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничения будут действовать с 08:30 до 18:30 15 и 16 июня. На дороге будут установлены все необходимые предупреждающие знаки и аншлаги. Для автомобилистов предусмотрен объезд перекрытого участка по улице Советской и улице Должанской.

Водителям напоминают, что нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие ограничения движения транспорта произойдут в Нижнем Новгороде 12 июня 2021. Проезд будет закрыт по Стрелке, по Нижневолжской набережной, по улице Академика Баха.

Подробнее о том, как будут ходить автобусы и где объехать перекрытые дороги, читайте в нашем материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!