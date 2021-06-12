Ещё 460 коек для пациентов с COVID-19 развернуто в больницах Нижегородской области

В минувшую пятницу, 11 июня, в Нижегородской области коечный фонд для лечения COVID-19 был увеличен на 460 коек. Об этом заместитель губернатора и региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей личной странице в Instagram.

Известно, что 131 койка для пациентов с коронавирусом развёрнута в городской больнице №28, ещё 65 коек появилось в городской больнице №10, а в госпитале ветеранов войн коечный фонд расширили на 120 коек.

Кроме того, койки, оснащенные кислородом и аппаратами искусственной вентиляции легких, появились в Дзержинске – 50 коек, на Бору – 40 коек, в Богородске – 40 коек.

С 15 июня дополнительные койки появятся в Балахне (20 коек) и Городце (30 коек).

- Борьба снова обостряется, - прокомментировал эпидемиологический подъем заболеваемости коронавирусом министр.

Напомним, что уровень коллективного иммунитета нижегородцев оценили в 32%. Среди студентов прививку сделал только 1%.

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