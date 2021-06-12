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Общество12 июня 2021 10:33

Здание областной библиотеки им. В.И. Ленина реставрируют в Нижнем Новгороде за 9,6 млн рублей

До конца года планируется открыть новое культурное пространство «Biblioдворик на Варварке»
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
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На реставрацию «Гимназического манежа Александровского Дворянского Института» направлено 9,6 млн рублей.

На реставрацию «Гимназического манежа Александровского Дворянского Института» направлено 9,6 млн рублей.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Здание областной универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина реставрируют в Нижнем Новгороде за 9,6 миллионов рублей. Работы проводятся в «Гимназическом Манеже Дворянского института», расположенном на улице Варварской (3В). Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Средства были выделены из федерального бюджета в рамках подготовки к празднованию 800-летия, - поделился министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

За эти деньги здесь отреставрируют фасад, полностью обновят кровлю, заменят окна и входные двери, но при этом сохранят их исторический облик. Сейчас рабочие освобождают помещения, в частности, переносят фонды, которые хранились в здании в другой отдел.

В библиотеке также реализуется проект «БиблиоМанежЪ», в ходе которого на месте гимнастического зала будет создано выставочное пространство, конференц-зал и фойе с гардеробом.

До конца года будет проведено благоустройство внутреннего двора и там появится новое культурное пространство «Biblioдворик на Варварке». На этой территории будут проходить концерты, книжные ярмарки, фестивали и встречи с известными людьми.

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