Председатель городской Думы Олег Лавричев поздравил нижегородцев с Днем России

Олег Лавричев поздравил нижегородцев с Днем России. Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Дорогие нижегородцы!

Поздравляю Вас с Днем России!

День России является символом независимости нашей страны, патриотизма, национального единения и свободы ее граждан. Мощная, сильная, динамично развивающаяся и процветающая Россия - наша общая цель.

В России более ста восьмидесяти этнических групп. Все мы гордимся уникальной историей и богатейшей культурой нашей страны и несем ответственность за ее настоящее и будущее.

Нижегородцев всегда отличала готовность жить и трудиться во благо Отечества. Подвиг нижегородцев, в 1612 году освободивших Москву и сохранивших родную землю для нас, для потомков, навсегда вписан в историю.

Сегодня перед Россией стоят важные задачи, которые мы сможем решить общими усилиями. Сплоченность нашей многонациональной страны, верность традициям и взаимоуважение – это те опоры государства, которые делают его сверхдержавой.

Уверен, нижегородцы, умеющие воплощать в жизнь грандиозные замыслы и добиваться значимых результатов, будут уверенно идти вперед и достигать новых высот.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов во всех ваших начинаниях!

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