В форуме «Код Лидерства» приняли участие более 300 предпринимателей Нижегородской области. Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

2 и 3 июня на базе дзержинского Центра развития предпринимательства проходил форум «Код лидерства», организованный администрацией города Дзержинска совместно с компанией «СИБУР». В качестве экспертов на семинаре выступили юристы, бизнес-консультанты, представители топ-менеджмента ведущих российских компаний, психологи. Предпринимателям рассказали, как перевести бизнес на онлайн-платформу, не допустить профессионального «выгорания», правильно составить договор с потребителем и поставщиком и многое другое.

«Пандемия особым образом сказалась на цифровизации бизнеса, - подчеркнул заместитель генерального директора по информационным технологиям Группы «Интерфакс», эксперт ИТ-кластера «Сколково» Евгений Климов. - Люди изменили потребительские привычки, бизнес уходит в интернет, - отметил он, но добавил, что есть и положительные моменты. - В частности, многие организации оптимизировали расходы на содержание бизнеса, так как сотрудники перешли на дистанционную работу».

Своим опытом по переходу на онлайн-бизнес поделился Сергей Ребриёв, партнёр и сооснователь благотворительного проекта «Крок и Зябра», автор стартапа в сфере управленческого консалтинга. «Наш бизнес изначально был сосредоточен в офлайне, и пришлось переходить в онлайн – тяжело, «медленно и печально», но это позволило не остановить бизнес совсем», - отметил он.

Бизнес-консультант в области стратегического маркетинга и продаж, преподаватель ЕМВА и МВА программ в РАНХиГС, МГУ, CityBusinessSchool и МИРБИС Дмитрий Дмитриев дал ряд практических рекомендаций по стратегии продвижения онлайн-проектов, а руководитель судебной практики юридической фирмы «Гриц и партнеры», преподаватель кафедры практической юриспруденции МГЮА Ольга Трохачева затронула такую важную для предпринимателей тему, как составление договоров. «Предприниматели не любят заниматься договорами, их не вдохновляет эта важная тема», - отметила она и рассказала на примере нескольких договоров о типичных ошибках и неточностях стандартных договоров. По итогу встречи предприниматели получили чек-листы, которые в дальнейшем они смогут использовать при проверке или составлении реальных договоров.

«В период кризиса главное – увидеть возможности для развития, - отметила эксперт и ведущая обучающих семинаров по развитию лидерства, магистр психологии Алина Глембоцкая. – Я призываю сменить взгляд на кризис как на что-то неизбежное, негативное, навалившиеся на нас, и использовать его как возможность изменить себя, проявить свои способности, фантазию и в конечном итоге выйти на какой-то новый уровень, сохранив ресурсы».

В рамках форума предприниматели не только смогли задать вопросы экспертам, но и наладить новые связи, обменяться опытом, получить практические рекомендации по ведению бизнеса.

Напомним, форум «Код лидерства» проходил в Дзержинске впервые, он смог объединить более 300 предпринимателей Нижегородской области. По итогу форума его участники смогли получить ответы на актуальные вопросы по продвижению товаров и услуг, а также практические рекомендации по ведению бизнеса как в период кризиса, так и после него.