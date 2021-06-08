Зоран Лукич продлил контракт с баскетбольным клубом «Нижний Новгород» на 2 года

Сербский специалист проведет в клубе ближайшие два сезона. Фото: БК Нижний Новгород

Сербский специалист Зоран Лукич продолжит тренировать баскетбольный клуб «Нижний Новгород» в ближайшие два сезона. Тренер и руководство достигли соглашения по новому контракту. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

- Поднимать уровень игроков, раскрывать российских баскетболистов, не просто обучать их баскетболу, но и помогать стать хорошими людьми - все это для меня творческий процесс, - поделился главный тренер БК «Нижний Новгород» Зоран Лукич. - Если будет такая возможность, с удовольствием останусь в «Нижнем» до пенсии.

Как оказалось, продолжать сотрудничество см Зораном Лукичем договорились ещё в ходе сезона, но вот с официальным подписанием задержались из-за COVID-19.

- После окончания игр БК «НН» я на некоторое время выбыл из рабочего процесса из-за всем известного вируса. Сейчас мы наконец-то оформили нашу договоренность на бумаге, - рассказал генеральный менеджер БК «Нижний Новгород» Сергей Панов.

Кстати, сейчас от нижегородского клуба на сборах в национальную сборную находится шестеро кандидатов. И, конечно, этот результат заслуга, как самих игроков, так и тренера.

Напомним, что сербский тренер возглавил БК «Нижний Новгород» в 2008 году. Тогда нижегородские баскетболисты добились заметных успехов: уже по результатам второго сезона команда победила в Суперлиге Б и завоевала право участвовать в высшем дивизионе российского баскетбола. В 2014 году Зоран Лукич расторг контракт с БК «НН», но в 2017 году снова вернулся.

Нельзя не отметить и то, что Зоран Лукич был признан лучшим тренером сезона 2020-2021 по версии баскетбольной Лиги Чемпионов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!