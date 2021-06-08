Ущерб от разлива канализационных стоков в Балахне составил более 560 тысяч рублей

Ущерба почвам от разлива канализационных стоков в Балахнинском районе составил более 560 тысяч рублей. Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Специалисты Росприроднадзора оценили ущерб вреда почвам от разлива канализационных стоков в Балахне в 561 600 рублей. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и республике Мордовия.

В настоящее время в адрес нарушителя – ООО «БиотехСервис» направлена просьба по устранению вреда почве. Кроме того, предприятие либо добровольно возместит нанесённый ущерб, либо деньги будут взыскиваться уже в суде.

Напомним, что разлив канализационных стоков на почву в районе бумкомбината «Волга» был обнаружен в августе 2020 года. Тогда же было возбуждено и административное расследование по факту нарушения природоохранного законодательства.

Инспекторы изучили место разлива, которое находилось в 20 метрах от автодороги «Нижний Новгород-Шопша-Иваново». В канаве по улице Гончарова на поверхности воды были обнаружены следы нефтепродуктов, а в пожарных прудах - всплывшая рыба. Следом специалисты обнаружили загрязненный и уничтоженный земельный участок площадью в 702 квадратных метра.

На месте происшествия было обнаружено снятие плодородного слоя почвы, уничтожение древесно-кустарниковой растительности и зафиксирован большой разлив сточных вод. Как оказалось, ЧП произошло в ходе проведения ремонтных работ на канализационном коллекторе ООО «БиотехСервис».

Известно, что компания не предприняла всех возможных мер для обеспечения соблюдения природоохранного законодательства, за что её привлекли к административной ответственности и оштрафовал на 40 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!