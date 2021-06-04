Остановку «Дворец спорта» в Нижнем Новгороде перенесут с 7 июня

Автобусную остановку «Дворец спорта» в направлении центральной части Нижнего Новгорода перенесут на новое место с 7 июня. Теперь посадка и высадка пассажиров будет происходить у здания Нижегородского института управления РАНХиГС. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Перенос остановки сделан для удобства местных жителей, а также, чтобы увеличить пропускную способность перекрёстка проспекта Гагарина и улицы Бекетова.

Известно, что на новой остановке будет производиться посадка и высадка пассажиров автобусов №А-1, А-2, А-12, А-26, А-28, А-30, А-43, А-51, А-68, А-80, Т-3, Т-18, Т 29, Т-81, Т-94, Т-97 и троллейбуса №31.

Однако стоит отметить, что троллейбусный маршрут №13 по-прежнему будет останавливаться в районе дома №2 по улице Бекетова.

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