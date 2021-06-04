Движение на участке улицы Минина в Нижнем Новгороде перекроют до 26 июня

В центре Нижнего Новгорода будет временно прекращено движение транспорта. Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода.

Центр Нижнего Новгорода, а точнее участок дороги по улице Минина, перекроют с 22:00 4 июня до 06:00 26 июня. Движение транспорта будет временно прекращено от дома № 4 до пересечения с переулком Музейный. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Объезд закрытой для движения зоны будет организован по прилегающим улицам. К слову, причиной ограничений стали ремонтно-восстановительные работы.

В связи с этим изменения коснутся и работы общественного транспорта.

Автобусы №А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45, а также пригородный автобус №т304 будут ездить по улице Варварской и Пискунова. В обратном направлении они будут следовать согласно этому же маршруту.

Путь следования автобусов №А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 в направлении площади Сенной будет пролегать по улице Пискунова, а в направлении площади Свободы – по улице Пискунова, улице Варварской, площади Минина и Пожарского, улице Варварской.

Ещё несколько автобусов №А-1, А-68, Т-31 будут разворачиваться на площади Минина и Пожарского в районе улицы Большой Покровской.

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.

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