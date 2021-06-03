Арзамасские саблисты завоевали три медали на Спартакиаде молодежи России по фехтованию

Команда в составе Кирилла Тюлюкова, Кирилла Суханова, Антона Георгиевского, Артёма Султанова завоевала золотые медали.
Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ
С 30 мая по 2 июня в столице Татарстана проходил второй этап V летней Спартакиады молодежи России по фехтованию. Арзамасские саблисты на этих соревнованиях завоевали три медали – две личных и одну в команде.
Результаты спортсменов СК «Знамя» следующие:
1 место - Тюлюков Кирилл,
3 место - Георгиевский Антон.
Команда в составе Кирилла Тюлюкова, Кирилла Суханова, Антона Георгиевского, Артёма Султанова завоевала золотые медали. С этим результатом ребята отобрались в финальную часть Спартакиады, которая состоится с 13 по 18 июля в Саратове.
Наставники «знаменцев» - тренеры высшей категории мастера спорта России Николай Хозин и Вадим Карпычев.