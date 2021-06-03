Летать из Нижнего Новгорода в Краснодар можно будет чаще

Нижегородцы смогут летать в Краснодар чаще: количество регулярных прямых рейсов из Нижнего Новгорода в столицу Кубани увеличится с 5 до 7 в неделю. Об этом информирует нижегородский аэропорт "Стригино" на своём официальном сайте.

С 3 июня перелёты из международного аэропорта "Стригино" в Краснодар будет осуществлять авиакомпания Nordwind (совместно с Pegas Fly) по четвергам. До сегодняшнего дня авиакомпания летала по маршруту три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. А с 5 июля перевозчик планирует добавить ещё один рейс – по понедельникам. Более того, по вторникам и субботам, компания "Азимут" продолжит выполнять перелёты из Стригино в Краснодар.

– С увеличением числа рейсов, воспользоваться перелётом в Краснодар и обратно можно будет до семи раз в неделю, – резюмировали в пресс-службе Стригино.

Подробнее с условиями перевозки Вы можете ознакомиться на сайтах авиакомпаний:

Nordwind – https://nordwindairlines.ru/ru

Pegas Fly – https://pegasfly.com/

"Азимут" – https://azimuth.aero/ru

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