МегаФон стал партнером Калининградской области в развитии инновационных сервисов

В апреле МегаФон запустил в регионе комплексную систему управления общественной безопасностью. Фото: пресс-служба компании

МегаФон и Правительство Калининградской области в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве. В апреле МегаФон запустил в регионе комплексную систему управления общественной безопасностью. Стороны договорились развивать сотрудничество, направленное на внедрение инновационных решений и в других сферах.

«МегаФон завершил первый масштабный проект в Калининградской области. Он направлен на повышение безопасности жителей и открывает новые возможности для оперативного и стратегического управления регионом. Правительство Калининградской области активно внедряет современные цифровые решения. Мы рады продолжению сотрудничества, готовы делиться своей экспертизой и предлагать собственные решения, которые сделают регион еще более комфортным для его жителей и местного бизнеса», – говорит генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.