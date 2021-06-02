41 человек эвакуировали из многоэтажки при пожаре на Южном шоссе

Серьезный пожар произошел 31 мая в многоэтажном доме на Южном шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Сообщение о возгорании поступило в 17:39 31 мая, - говорится в сообщении. – На момент прибытия первых пожарных расчетов горела квартира на первом этаже. Первым делом началась эвакуация жителей дома. В общей сложности, из здания вывели 41 человека, в том числе 12 детей. К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал. Однако само имущество пострадало довольно сильно – квартира выгорела на площади 30 квадратных метров.

По данным спасателей, в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 27 человек личного состава и 6 единиц техники.