Нижегородка, получившая права три месяца назад, сбила пешехода на светофоре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сормовском районе автомобиль Nissan Micra сбил пешехода, который переходил дорогу по правилам, на зеленый сигнал светофора. ДТП произошло на улице Васенко 31 мая около 16 часов, сообщили в Управлении ГИБДД по Нижегородской области.

За рулем малолитражки находилась 26-летняя девушка – она получила права всего три месяца назад. Водитель проехала на красный свет и вовремя не заметила идущую по дороге 46-летнюю женщину. Когда попыталась затормозить – было уже поздно, столкновения избежать не удалось.

Стоит отметить, что виновница аварии самостоятельно доставила пострадавшую в больницу. У женщины диагностированы ушибы грудной клетки, плеча и бедра.