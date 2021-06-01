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Происшествия1 июня 2021 9:46

Нижегородка, получившая права три месяца назад, сбила пешехода на светофоре

ДТП произошло в Сормовском районе 31 мая
Валерия МУРОМЦЕВА
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Нижегородка, получившая права три месяца назад, сбила пешехода на светофоре

Нижегородка, получившая права три месяца назад, сбила пешехода на светофоре

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сормовском районе автомобиль Nissan Micra сбил пешехода, который переходил дорогу по правилам, на зеленый сигнал светофора. ДТП произошло на улице Васенко 31 мая около 16 часов, сообщили в Управлении ГИБДД по Нижегородской области.

За рулем малолитражки находилась 26-летняя девушка – она получила права всего три месяца назад. Водитель проехала на красный свет и вовремя не заметила идущую по дороге 46-летнюю женщину. Когда попыталась затормозить – было уже поздно, столкновения избежать не удалось.

Стоит отметить, что виновница аварии самостоятельно доставила пострадавшую в больницу. У женщины диагностированы ушибы грудной клетки, плеча и бедра.

ДТП