В двух районах Нижнего Новгорода отключили свет 1 июня

Во вторник, 1 июня, в двух районах Нижнего Новгорода произошло плановое отключение электроэнергии. Причиной отключения стали плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.
Без света с 09:00 до 16:00 остались жители Московского района. Отключения затронуло тех, кто проживает в домах по улице Бригадная (№7, 11, 6, 8, 8а, 12, 14, 16, 20а).
В Автозаводском районе без электричества с 13:00 до 17:00 останутся дома по улице Краснодонцев (№17, 19, 19а, 19/1) и улице Комсомольская (№40, 42).
Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.
Напомним, плановые работы проводят в Приволжской столице регулярно. К примеру, 26 мая, без электричества остались 16 домов.
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