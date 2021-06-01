В двух районах Нижнего Новгорода отключили свет 1 июня

Во вторник, 1 июня, в двух районах Нижнего Новгорода произошло плановое отключение электроэнергии. Причиной отключения стали плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

Без света с 09:00 до 16:00 остались жители Московского района. Отключения затронуло тех, кто проживает в домах по улице Бригадная (№7, 11, 6, 8, 8а, 12, 14, 16, 20а).

В Автозаводском районе без электричества с 13:00 до 17:00 останутся дома по улице Краснодонцев (№17, 19, 19а, 19/1) и улице Комсомольская (№40, 42).

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Напомним, плановые работы проводят в Приволжской столице регулярно. К примеру, 26 мая, без электричества остались 16 домов.

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