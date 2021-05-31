Назван состав нижегородской делегации на ПМЭФ-2021. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

До открытия Петербургского международного экономического форума остаются считанные дни – уже 2 июня в город на Неве съедутся эксперты, финансовые аналитики и бизнесмены со всего мира. Свою делегацию на международный экономический форум представит и Нижегородская область.

- Делегацию от Нижегородской области на ПМЭФ-2021 возглавит лично глава региона Глеб Никитин, - сообщили «Комсомолке» в региональном правительстве. – Также в состав делегации войдут заместители губернатора Андрей Саносян, Андрей Бетин, Егор Поляков, Сергей Морозов и заместитель председателя правительства Нижегородской области Олег Беркович.

Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 2 по 5 июня 2021 года. Этот форум является крупнейшим деловым мероприятием в России, в котором участвуют представители бизнеса со всего мира. При этом большое внимание уделяется не только крупным корпорациям, но и представителям малого и среднего бизнеса. В первый же день работы форума на базе ПМЭФ-2021 пройдет конференция «Эволюция роли малого бизнеса».