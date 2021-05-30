Более 40 частных домов в Ленинском районе остались без света 30 мая. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

42 частных дома в Ленинском районе остались без электричества утром 30 мая. Об этом сообщается на сайте Управления ГО и ЧС города Нижнего Новгорода.

Без света сегодня остались жители сразу нескольких улиц: Матросской, Баумана, Каширской, Заводской, а также переулка Вайгач. Отключение связано с проведением плановых работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, говорится в сообщении.

Возобновить подачу электроэнергии по указанным адресам планируется сегодня в 17 часов.

Напомним, 10 жилых домов и один детский сад остались без света и горячей воды в Нижнем Новгороде 27 мая.