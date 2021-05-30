Туалеты в трех школах Заволжья признаны одними из худших в России. Фото: promonado.ru

Туалеты в трех школах города Заволжья признаны одними из худших в России. Учебные заведения приняли участие в конкурсе на худший школьный туалет, организованный популярной маркой моющего средства.

На конкурс было прислано порядка 150 фотографий самых ужасных школьных туалетов со всей страны. Битва развернулась нешуточная: один ватерклозет ужаснее другого. Главный приз – ремонт самого худшего школьного туалета.

Среди участников оказались три школы города Заволжье Нижегородской области: №3, №15 и №8. Снимки из всех трех учебных заведений очень похожи: одинаковая плитка, унитазы, вмонтированные в пол; а также мебель, которой давно пора на свалку.

К сожалению учащихся, в конкурсе их школы не победили, поскольку в России, как выяснилось, есть куда более страшные туалеты. Однако свой утешительный приз эти учебные заведения все же получат: согласно условиям конкурса, им достанется годовой запас моющих средств.