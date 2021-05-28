Эксперты рассказали, как выбрать качественное топливо

Нижегородским водителям помогут распознать качественное топливо на АЗС: для этого эксперты Росстандарта при участии специалистов одной из крупнейших федеральных сетей АЗС разработали свод простых правил, как читать паспорта качества топлива. Наглядную инструкцию рекомендовали к размещению на всех автозаправочных станциях страны. Её задача – подсказать, на какие параметры автомобилисту стоит обратить внимание, чтобы убедиться в безопасности бензина или дизтоплива.

Паспорт качества – это документ, который сопровождает каждую партию топлива, поставляемую на заправочную станцию. По первому требованию клиента сотрудники АЗС должны предъявить его.

Что можно узнать в паспорте качества:

- где было произведено топливо;

- кем поставлено на АЗС;

- соответствует ли оно разрешённому в России 5-му экологическому классу, действующим стандартам и заявленному продавцом виду.

Инструкция от экспертов поможет потребителям разобраться в специализированной технической информации, проверить легальность нефтепродукта и избежать заправки дешёвыми и вредоносными для двигателя суррогатами.

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