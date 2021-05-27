Режим ЧС ввели для реставрации объекта культурного наследия в Нижнем Новгороде 27 мая

Режим чрезвычайной ситуации ввели на объекте культурного наследия Нижегородской области. Речь идёт о доме № 49/6 по улице Студёной в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно сегодня, 27 мая, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города – информирует пресс-служба нижегородского регионального правительства.

Режим ЧС ввели по инициативе областного управления по государственной охране объектов культурного наследия для проведения реставрации.

– Мы приводим город в порядок и берём на контроль те объекты, которые представляют угрозу для жителей, – заявил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов. – Многие из них заброшены и находятся в полуразрушенном состоянии. Ввод режима ЧС на усадьбе А.Н. Седова – это необходимая мера и шаг на пути к сохранению этого объекта культурного наследия.

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