«ТНС энерго НН» уведомило более 14,5 тысяч должников об отключении электроэнергии

В мае 2021 года «ТНС энерго НН» направило должникам региона более 14,5 тысяч уведомлений о возможном ограничении энергоснабжения. Суммарная задолженность по лицевым счетам указанных потребителей Нижегородской области превышает 35 млн рублей.

В число получателей уведомлений попали владельцы лицевых счетов с долгом, превышающим 2-кратный норматив потребления, из них: 14 442 лицевых счета – частные жилые дома и квартиры в многоквартирных домах; 126 лицевых счетов – гаражи, садовые домики и хозяйственные постройки.

При получении уведомления в квитанции собственникам жилых домов и квартир необходимо в течение 20 дней в полном объеме погасить сумму задолженности. Владельцам гаражей, собственникам садовых домиков и хозяйственных построек – в течение 10 дней после получения квитанции с уведомлением. В случае неоплаты в отношении должников может быть введен режим полного ограничения подачи электроэнергии.

Потребителям, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию и не имеют возможности погасить всю сумму долга сразу, «ТНС энерго НН» может предложить рассрочку. Для этого необходимо очно обратиться в Центр обслуживания клиентов.

Оплатить задолженность можно дистанционно:

- банковской картой на сайте «ТНС энерго НН» или с помощью мобильного приложения для iOS или Android;

- через Сбербанк Онлайн или автоплатеж;

- через онлайн-сервисы и мобильные приложения банков-партнеров.

Клиенты, у которых нет возможности оплачивать счета онлайн, по-прежнему могут без комиссии совершить платеж через кассы в отделениях Почты России, терминалы самообслуживания «ТНС энерго НН», терминалы и кассы Сбербанка и других банков-партнеров и платежных агентов.