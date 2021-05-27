Нижегородцы могут вернуть половину от стоимости путёвки в детский лагерь

С 25 мая 2021 года нижегородцы могут вернуть ровно половину от стоимости путёвки в детский лагерь. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, стартовала программа поддержки доступных поездок в детские стационарные лагеря по аналогии с туристическим кешбэком. В этой программе участвуют и лагеря Нижегородского региона. К слову, задача по расширению доступности детского отдыха была поставлена президентом РФ в послании Федеральному Собранию.

– В программе возврата средств участвует более 200 детских лагерей со всей России и более 10-ти – от региона, – рассказал Глеб Никитин. – Выбрать и приобрести путёвку можно до 31 августа, при этом вернуться из лагеря – вплоть до 15 сентября. Президент России в послании Федеральному Собранию говорил о необходимости сделать детский отдых доступным. Мы готовы организовать все условия для этого.

В программе не участвуют только палаточные лагеря или лагеря с дневным пребыванием. Полный список лагерей-участников программы можно посмотреть на сайте: мирпутешествий.рф в разделе "Детские лагеря".

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