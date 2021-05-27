Олег Лавричев награжден золотой медалью «Благотворитель земли Нижегородской»

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода, председатель Совета директоров АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» Олег Лавричев награжден медалью первой степени (золотой) «Благотворитель земли Нижегородской». Торжественная церемония награждения состоялась сегодня, 27 мая 2021 года, в зале заседаний регионального парламента. Награды благотворителям вручили губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Этот знак отличия присуждают за многолетнюю благотворительную деятельность и большой благотворительный вклад в развитие и поддержание функционирования государственных и муниципальных объектов и учреждений социально-культурного назначения.

Постановление «О награждении медалью «Благотворитель земли Нижегородской» было принято Законодательным собранием Нижегородской области 25 февраля.

Справка:

Олег Вениаминович Лавричев ведет постоянную благотворительную деятельность в Арзамасе и Арзамасском районе. Он активно участвует в реставрационных работах комплекса Воскресенского кафедрального собора, Арзамасского Николаевского женского монастыря. Восстановлена Благовещенская церковь, ведутся работы по восстановлению и благоустройству всего комплекса Спасо-Преображенского мужского монастыря. По инициативе и при поддержке Олега Лавричева построена первая в городе деревянная церковь во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

При поддержке Олега Лавричева в Арзамасе установлен памятник патриарху Московскому и всея Руси Сергию Страгородскому. Была также благоустроена одноименная площадь.

Олег Лавричев поддерживает Фонд памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая (Кутепова). В течение нескольких лет Фонд проводит конкурс детских работ и рисунков «Святая Арзамасская земля», главная цель которого – патриотическое воспитание детей и подростков, раскрытие их творческих способностей.

Не оставляет Олег Вениаминович без внимания и людей старшего поколения. Традиционным стал конкурс ветеранских хоров. В рамках проекта «Здоровый взгляд» получили квалифицированную офтальмологическую консультацию более 800 человек, а в 2019 году по итогам обследования 13 ветеранам проведено дорогостоящее лечение. В постоянном режиме Олег Лавричев помогает дому-интернату для престарелых и инвалидов.

Олег Лавричев поддерживает фестивали, проводимые на арзамасской земле: «Арзамасский гусь», «Арзамасский валенок», «Белый ветер», «Арзамасские купола» и другие. Фестиваль кулинарного искусства «Арзамасский гусь», организованный по инициативе Олега Лавричева в 2012 году, в 2020 году прошел в 10-й раз и приобрел статус международного.

Олег Лавричев помогает в оснащении материально-технической базы детских садов, школ, подростковых клубов Арзамаса и Арзамасского района, Арзамасского приборостроительного колледжа имени П.И. Пландина, Арзамасского политехнического института (филиала) НГТУ имени Р.Е. Алексеева.

Значим вклад Олега Лавричева в развитие детского и массового спорта в городе Арзамас. Это организация и проведение Первенств России по фехтованию среди юниоров и кадетов, Кубка России и Чемпионата России по фехтованию (2017 год), ежегодного традиционного турнира по баскетболу среди мальчиков памяти почетного гражданина города Арзамаса П.И. Пландина, российского традиционного турнира по волейболу, помощь в проведении автокросса на призы Героя Советского Союза В.А. Новикова, Арзамасского лыжного супермарафона.

Олег Лавричев совместно с ГКУ «Социальный приют для детей и подростков города Арзамаса» с декабря 2010 года реализует программу «БлагоДарите», в рамках которой оказывается помощь ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Программа действует на личные средства Олега Вениаминовича.

За многолетнюю благотворительную деятельность Олег Лавричев награжден медалями «Благотворитель земли Нижегородской» второй и третьей степени, Орденами Русской православной церкви «Преподобного Серафима Саровского» II и III степени, медалью Нижегородской и Арзамасской епархии Русской православной церкви «Святого благоверного князя Георгия Всеволодовича» II и III степени, благодарственными письмами администрации города Арзамаса и Арзамасского района, знаками города Арзамаса «За любовь к родному городу» и «Хранителю культурного наследия».

Является почетным гражданином города Арзамаса.