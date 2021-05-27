Режим самоизоляции для беременных нижегородок продлили до 30 июня 2021 года

Режим обязательной самоизоляции в Нижегородской области продлили до 30 июня 2021 года. Губернатор региона Глеб Никитин внёс соответствующие изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", согласно которым работодатели обязаны перевести беременных на дистанционную работу в указанный период времени.

– Мы продлеваем режим самоизоляции для беременных женщин. Ситуация постепенно стабилизируется, в том числе благодаря активной вакцинации населения, но важно сохранять меры предосторожности. Будущие мамы – одна из главных групп риска, – подчеркнул Глеб Никитин.

В нижегородском региональном правительстве также напоминают, что рекомендации по переводу сотрудников возраста 65+ и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, на удалённую работу сохраняются.

Напомним, ранее мы рассказывали, что диспансеризация нижегородцев, перенёсших COVID-19, начнётся 1 июня.

Кроме того, в Нижнем Новгороде откроют ещё три пункта вакцинации от коронавируса. По информации от 25 мая, уже 333 тысячи нижегородцев привилисть от ковида.

За первый день работы мобильного пункта вакцинации в ПИМУ привилось более 60 человек.

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