10 жилых домов и один детский сад остались без света и горячей воды в Нижнем Новгороде 27 мая

Сегодня, 27 мая, без света и горячей воды остались 10 жилых домов и один детский сад Нижнего Новгорода. Причина временной приостановки в оказании коммунальных услуг – проведение плановых работ на системах ЖКХ с целью повысить уровень надёжности этих систем. Данные об отключении размещены на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Таким образом, с 09:00 до 13:00 света не будет в доме № 17 по улице Московское шоссе в Канавинском районе города.

С 09:00 до 14:00 в доме № 2 по улице Арсеньева в Приокском районе Нижнего Новгорода отключили горячую воду.

А с 13:00 до 17:00 в домах № 1,3,5,7,9,11,13,15 по улице Рябцева Московского района города, включая детский сад №318, не будет света.

Напомним, плановые работы проводят в Нижнем Новгороде регулярно. К примеру, вчера в городе без света остались 16 домов.

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