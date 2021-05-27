ЖК «Новинки Smart City» обещают достроить к концу 2022 года. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские власти озвучили новые сроки сдачи жилого комплекса «Новинки Smart City». Многострадальный микрорайон должны полностью достроить к концу 2022 года. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов в ходе инспекции строительной площадки 26 мая.

На данный момент введено в эксплуатацию восемь из 25 многоквартирных домов, на завершающей стадии находится строительство домов №№ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Как сообщалось ранее, их планируется ввести в эксплуатацию в июне-июле.

Сейчас идет прокладка инженерных коммуникаций к недостроенным восьми- и десятиэтажным домам, находящимся на стадии котлована.

«Параллельно с прокладкой коммуникаций, ориентировочно в июне, мы планируем усилить бригады на достройке шестиэтажных домов. До подведения коммуникаций эти работы преждевременны, необходимо соблюдать этапность строительства. Согласно плану проведения работ на строительство домов с уровня котлована мы выйдем ориентировочно в ноябре», - сообщила директор подразделения «Обеспечение завершения строительства» Наталья Сполохова.

По словам Сергея Морозова, новый дом от этапа котлована достроить проще, чем завершить недостроенный объект.

«Вы хорошо помните, что в уже сданных домах строителям пришлось демонтировать оконные рамы и фасад, разбирать и заново монтировать кровлю. Что-то пришлось переделывать из-за некачественных работ предыдущего застройщика. В соответствии с планом права всех 1906 обманутых дольщиков ЖК «Новинки Smart City» должны быть восстановлены до конца 2022 года, у нас нет оснований сомневаться, что это будет сделано», - сказал Сергей Морозов.

ЖК «Новинки Smart City» начали строить в далеком 2014 году. Однако застройщик не выполнил свои обязательства и был признан банкротом. В 2019 году достройкой домов занялось АО «Политехстрой» по заказу федерального фонда «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства». С тех пор сроки сдачи ЖК неоднократно переносились.