Оплатить услуги АО «Теплоэнерго» без комиссии можно в 12 терминалах

Квитанции за услугу теплоснабжения по прямым договорам с АО «Теплоэнерго» стало возможно оплатить без комиссии через платежные терминалы, расположенные по 12 адресам в нагорной и заречной частях города.

В нагорной части Нижнего Новгорода заплатить за тепло и горячую воду без комиссии можно в трех терминалах АО «Россельхозбанк» - на пл. Советской, 5 (ТРЦ «Жар-Птица»), на пр-те Гагарина, 105А (ТЦ «Гагаринский»), на ул. Кулибина, 3 и в трех терминалах ПАО «МИнБанк» - в пер. Ткачева,1, на ул. Бекетова, 5 и на пр-те Гагарина, 228 (ТД «Перекрёсток», 2 этаж).

В заречной части для оплаты услуг АО «Теплоэнерго» без комиссии доступны терминалы АО «Россельхозбанк» на ул. Ярошенко, 1, на ул. Свободы, 15 и на пр-те Октября, 16, а также терминалы ПАО «МИнБанк» на Московском шоссе, 83, на ул. Коминтерна, 139 и на пл. Комсомольской, 6 (ЦНТ «КомсоМОЛка»)

Необходимость в создании сети бескомиссионных терминалов возникла у предприятия с началом действия Федерального закона № 59-ФЗ от 03.04.2018, предусматривающего возможность прямых расчетов собственников с ресурсоснабжающими организациями. На сегодняшний день жители 3 883 многоквартирных домов выбрали прямые договоры с АО «Теплоэнерго», предприятие производит расчеты по 235 820 лицевым счетам потребителей.

Напомним, в случае, если общим собранием собственников помещений многоквартирного дома принято решение о переходе на прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией на оказание коммунальных услуг, обязанность по расчету начислений и выставлению платёжных документов возлагается на АО «Теплоэнерго». С этого момента жители многоквартирного дома начинают получать отдельный платёжный документ за услугу отопления и горячего водоснабжения. Так как в действующие тарифы предприятия не заложены затраты на оплату банковской комиссии, финансовая и правовая возможность оплачивать услуги банков по сбору платежей у предприятия отсутствует. При оплате отдельных квитанций потребителями банки взимают комиссию за обработку платежа.

Информация о способах оплаты за отопление должна учитываться собственниками на общем собрании при принятии решения о переходе на прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией.