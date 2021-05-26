Мост через Зеленский съезд отремонтируют вместе с комплексом Нижегородского кремля Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Пешеходный мостик через Зеленский съезд в Нижнем Новгороде передан в областную собственность для ремонта. Соответствующее решение было принято городской думой на заседании в среду, 26 мая 2021 года, сообщает пресс-служба гордумы.

При этом ранее сооружение, находящееся в муниципальной собственности, уже было передано региональному правительству в безвозмездное пользование. Планируется, что мост будет отремонтирован вместе со всем комплексом Нижегородского кремля.

Кстати, ранее в рамках благоустройства территории Нижегородского кремля к 800-летию столицы Приволжья в собственность региона были переданы еще несколько объектов: в частности, противооползневые сооружения на Волжском склоне, пять дренажных штолен вместе с земельными участками, ливневая канализация на Ивановском съезде, а также Памятный знак первым нижегородцам.