Двух депутатов из Балахны осудили за крупное мошенничество

В Балахнинском городском суде огласили приговор Андрею Капустину, занимавшему с октября 2020 года пост зампредседателя Совета депутатов Балахнинского округа, а также депутату Михаилу Серову. Серов признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, а Капустин – пособничестве мошенничеству, сообщает pravda-nn.ru.

Само преступление было совершено еще в 2017 году, когда Михаил Серов был гендиректором Балахнинской коммунальной компании, учредителем которой является Нижегородская областная коммунальная компания. 51% акций НОКК на тот момент принадлежали Нижегородской области. По данным следствия, Андрей Капустин купил тепловые сети и трубопровод за 9 миллионов рублей, затем продал их Балахнинской коммунальной компании за 28 миллионов рублей. Из этой суммы ему было перечислено пять миллионов, остальные деньги Капустин стал взыскивать через суд. НОКК, в свою очередь, обратилась в суд с иском о признании сделки недействительной, а также в следственный комитет.

Оба фигуранта признали свою вину и возместили ущерб. Серов получил три года колонии общего режима, Капустин – два года и шесть месяцев.