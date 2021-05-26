Улицу Минина отремонтируют к 800-летию Нижнего Новгорода. Фото: Google-карты.

Улицу Минина в Нижнем Новгороде отремонтируют в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Соответствующие изменения в бюджет города одобрила городская дума на заседании 26 мая 2021 года, сообщает пресс-служба гордумы.

По словам директора департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Юрия Мочалкина, на эти цели будет выделен межбюджетный трансферт в размере 105 млн 408,6 тыс. рублей. Работы на участке от площади Минина и Пожарского до площади Сенной будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». При этом 97,1 млн рублей, которые ранее предполагалось выделить на ремонт улицы Минина из бюджета города, теперь будут направлены на содержание дорог.

Таким образом, после всех изменений доходная часть бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год составила 39 млрд 457 млн рублей, расходная – 41 млрд 198,7 млн рублей, дефицит – 1 млрд 741,7 млн рублей.