Складской комплекс появится на Московском шоссе в Нижнем Новгороде

Новый складской комплекс построит компания ООО "Синтеко" на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Необходимые изменения в правила землепользования и застройки рассмотрели на заседании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области 28 апреля. Об этом информирует NewsRoom24 со ссылкой на министерство градостроительной деятельности и агломераций региона.

Согласно предоставленным сведениям, ООО "Синтеко" возведёт склад площадью 11 441 квадратный метр по адресу Московское шоссе, 352.

Будущий складской комплекс предложено рассматривать как зону многофункциональной общественной застройки, мелко-оптовой и оптовой торговли и коммунально-обслуживающих функций. Возражений от нижегородцев по результатам общественных обсуждений не поступило.

Комиссия рекомендовала Минграду Нижегородской области разрешить заявителю использовать территорию для реализации инициативы.

Напомним, чуть ранее мы рассказывали, что Окскую набережную и территорию напротив Нижегородской ярмарки объединит сезонный прогулочный маршрут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!