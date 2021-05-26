Мужчина утонул в Больничном озере в Нижнем Новгороде 25 мая

Вчера, 25 мая, в Больничном озере Канавинского района Нижнего Новгорода утонул мужчина. Сведениями о трагедии поделились в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным ведомства, днём ранее в 17:20 сообщение о происшествии на воде поступило в дежурную часть. Адрес случившегося: озеро Больничное, Московское шоссе, Канавинский район. Водолазная группа АСО МКУ "Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода" извлекла со дна водоёма тело мужчины 1997 года рождения.

В настоящий момент обстоятельства гибели ещё устанавливаются. Какая-либо другие подробности не сообщаются.

Напомним, также вчера в Сормовском районе Нижнего Новгорода произошёл пожар в жилом многоквартирном доме, в результате которого погиб мужчина 1963 года рождения. Он скончался в карете скорой помощи.

Ранее мы рассказывали, что МЧС региона предупредило нижегородцев о повышенной пожароопасности лесов и торфяников 26-29 мая (класс 4).

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