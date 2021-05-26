Компания «ТНС энерго НН» обновит мобильное приложение и дистанционные сервисы

В июне в мобильном приложении «ТНС энерго» появится возможность настроить уведомление, которое подскажет клиенту, что пришло время передать показания электросчетчика. Пользователь сам сможет выбрать удобное время, в которое ему будет приходить напоминание.

Данная функция будет доступна на устройствах с операционной системой Аndroid, а позже появится и на iOS-устройствах.

Обновления коснутся не только мобильного приложения, но и других дистанционных сервисов «ТНС энерго НН». Так, например, изменится форма заключения договора энергоснабжения. В форме пользователю необходимо будет указать паспортные данные и отметить, согласен ли он получать электронные счета вместо бумажных.

Также на сайте nn.tns-e.ru в разделе для бизнес-клиентов в мае была запущена форма заказа прибора учета для юридических лиц.

В разделе обратной связи «Написать обращение как частный клиент» на странице создания обращений клиенты компании уже сейчас могут моментально узнать баланс счета и дату последнего платежа, получить квитанцию повторно или исправить неверно переданные показания прибора учета. Кроме того, в ближайшее время появится функция умного поиска по тематике обращений.