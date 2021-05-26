Усадьбу Гусевых на Славянской отреставрируют и приспособят для современного использования

Объект культурного наследия главный дом Усадьбы Гусевых в Нижнем Новгороде отреставрируют и приспособят для современного использования. Об этом стало известно в ходе конференции I Всероссийского съезда городов фестиваля «Том Сойер Фест».

«Это деревянный дом 1908 года постройки в квартале Трех Святителей. Сейчас он находится в неудовлетворительном состоянии. В ближайшее время начнутся работы по реставрации, противоаварийные работы. И вскоре, я надеюсь, этот дом обретет вторую жизнь», - сказал генеральный директор ООО «ННДК «Мещера» Михаил Иванов.

Реставрация будет осуществлена посредством уникального инвестсоглашения, заключенного между ООО «ННДК «Мещера» и правительством Нижегородской области. Суть этого сотрудничества заключается в том, что после завершения работ на ОКН и передачи его инвестору будет предоставлен земельный участок в Канавинском районе для строительства нового жилья.

Отреставрировать и приспособить для современного использования старинный особняк инвестор должен в течение 10 месяцев. Здесь будет оборудована новая вентиляция, водопровод, канализация, а также противопожарные системы.