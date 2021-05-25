Встреча молодежных организаций Нижегородской области прошла в Дзержинске

Главной задачей встречи стало знакомство и объединение активных юношей и девушек для реализации общих проектов. Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

24 мая глава города Иван Носков совместно с председателем Законодательного собрания Нижегородской области Евгением Люлиным и заместителем председателя Думы города Дзержинска Александром Парамоновым провели встречу с представителями молодежи и молодежных организаций Дзержинска и Нижегородской области. Главной задачей встречи стало знакомство и объединение активных юношей и девушек для реализации общих проектов.

«Очень хотелось, чтобы молодые люди понимали: сегодня особенно важна их инициатива, их желание что-то улучшить или изменить в родном городе или области. И предложить свою идею может абсолютно каждый, самостоятельно или, будучи частью какой-либо молодежной организации, - сказал глава города Иван Носков. - Мне всегда интересно общаться с молодежью, узнавать, чем они живут, чем интересуются, чего бы им хотелось и, конечно, как продвигается их деятельность. Такие встречи позволяют это сделать, и к тому же, дают возможность самим юношам и девушкам вдохновиться на новые дела».

Во время встречи представители активной молодежи Дзержинска рассказали о действующих проектах. Среди них - ПСО «Волонтер-Дзержинск», в 2020 году ставший победителем конкурса «Доброволец России», спилс-карты и проект «Знаю Россию», проект «#БезБумаги», лаборатория развития научно-инженерного творчества «Формула успеха», а также проекты инклюзивного сообщества и Центра поддержки социально значимых проектов «Меняющие мир».

В свою очередь, представители нижегородских молодежных организаций, таких как движение, КВН Нижегородской области, «Волонтеры Победы» и «Волонтеры-медики», а также организаций «Российские Студенческие Отряды» и «Российский Союз Молодежи» в Нижегородской области рассказали дзержинской молодежи о возможностях участия в своих проектах. Председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области Мария Самоделкина презентовала уникальную онлайн-площадку для активных жителей Нижегородской области мобильное приложение «МЫ».

«По итогам встречи с уверенностью могу сказать, что мы точно можем положиться на нашу молодежь! Ребята активные, умные, находчивые, с большим количеством идей и планов по их реализации – именно такие люди нужны нашему городу, нашей области, нашей стране для развития и процветания! Видно, что они ответственны и не боятся трудностей – участвуют в реализации социальных проектов через современные платформы, работают волонтерами, выступают в КВН, участвуют в патриотических акциях, спортивных и интеллектуальных соревнованиях! Кажется, проще найти то, что ребята не делают, ведь сфера их интересов поистине безгранична», - поделился Евгений Люлин на своей странице в социальной сети.