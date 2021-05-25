Мужчина скончался в результате пожара в Нижнем Новгороде 25 мая

Сегодня, 25 мая, в результате пожара в Нижнем Новгороде скончался мужчина. Информацией о случившемся поделилась пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 15:01. Выяснилось, что загорелась квартира 118 многоквартирного жилого дома № 9 на улице Кораблестроителей в Сормовском районе города. Спасателям удалось ликвидировать огонь в 15:19. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.

К сожалению, в 15:24 в карете скорой помощи скончался мужчина 1963 года рождения.

В МЧС отметили, что причина возгорания устанавливается.

Напомним, чуть ранее мы рассказывали, что МЧС региона предупредило нижегородцев о повышенной пожароопасности лесов и торфяников 26-29 мая (класс 4). В связи с чем население призывают быть предельно внимательными и соблюдать все правила пожарной безопасности. Также в ведомстве обратили внимание на запрет на посещение лесов.

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