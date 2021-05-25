Нижегородский водоканал продемонстрировал новую технологию санации трубопроводов. Фото: пресс-служба Нижегородского водоканала

Нижегородский водоканал продемонстрировал коллегам из семи других водоканалов современную технологию санации ветхих и предаварийных трубопроводов методом Flexirohr. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Такая технология уже успешно примеряется в Нижнем Новгороде для капитального ремонта коллекторов, в том числе на улицах Большой Покровской и Рождественской. Суть такого метода заключается в том, что в старый коллектор пропускают новую синтетическую трубу Flexirohr, которая состоит из наружной гофрированной и внутренней гладкой полиэтиленовых составляющих. И хотя в результате диаметры трубопроводов уменьшаются примерно на 10%, за счет низкой шероховатости внутренней поверхности пропускная способность трубопроводов сохраняется.

- Удобство метода заключается в том, что ремонт можно выполнять без производства земляных работ и перекрытия дорожного движения, - отмечает начальник Заречного канализационного эксплуатационного участка Вячеслав Вавилов.

В рамках демонстрации технологии сотрудники Нижегородского водоканала провели санацию ветхого участка керамического трубопровода в районе пакгаузов на Стрелке. Представители водоканалов из разных районов Нижегородской области и других регионов были впечатлены и отметили преимущества такой технологии.

Кстати, гарантийный срок эксплуатации обновленного таким способом трубопровода составляет 50 лет.