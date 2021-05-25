Школьники Сормова заложили капсулу времени с посланием в 2071 год

В школе № 77 Сормовского района Нижнего Новгорода заложили капсулу времени с посланием для потомков в 2071 год. Сведениями на этот счёт поделились в администрации района.

Ученики и педагоги школы в своём послании рассказали о знаковых событиях настоящего времени: юбилей Нижнего Новгорода, присвоение ему звания "Города трудовой доблести", пандемия коронавируса и её последствия, дистанционное обучение. В том числе ребята написали о предстоящем юбилее своей школы:

– Мы гордимся не только нашим городом, но и школой. Сегодня ей почти 92 года, а зданию, в котором она располагается, в 2022 году исполнится 55 лет. Несмотря на свой возраст, школа активно развивается. Наша школа – это "территория для всех", в ней учатся и дети с инвалидностью, и дети с ОВЗ, все мы внимательно и с пониманием относимся друг к другу, – звучит в послании.

Директор школы № 77 Светлана Хохлова рассказала, что первая такая капсула была заложена 1 сентября 1967 года – её извлекли в 2017 году.

– Письмо из прошлого было написано в характерном стиле для того времени, – заметила директор. – Ученики 1967 года пишут о Великой Октябрьской социалистической революции, построении коммунистического общества. Много внимания уделено памяти о Великой Отечественной войне. Наше послание в будущее школьники откроют через 50 лет, в год 850-летнего юбилея Нижнего Новгорода.

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