Первая экскурсия на ретро-паровозе пройдёт в Нижнем Новгороде 29 мая

В ближайшую субботу, 29 мая, в Нижнем Новгороде пройдёт первая экскурсия на ретро-паровозе в составе современного электропоезда. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на пресс-службу АО "ВВППК".
Экскурсионный тур возьмёт своё начало на Московском вокзале ровно в полдень. Туристов отвезут на станцию "Горький-Сортировочный", где проведут экскурсию по музейной площадке "Паровозы России". Погружение в эпоху старинных паровозов обещано организаторами.
Они также отметили, что в пути гостям представят экскурсионную информацию, а на музейной площадке – индивидуального аудиогида. Для школьников будет действовать льготная цена.
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